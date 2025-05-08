Белоусов: свыше 330 бойцов СВО стали Героями России

Белоусов заявил о более чем 400 тысячах награжденных.
Более 330 военнослужащих, участвующих в СВО, удостоены звания Героя Российской Федерации, а свыше 400 тысяч получили государственные награды. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«На сегодняшний день более 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов награждены боевыми орденами и медалями, свыше 330 — удостоены звания Героя РФ», — отметил Белоусов. Его заявление опубликовано в статье, которая вошла в сборник трудов членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы, передает ТАСС. Среди награжденных присутствуют представители свыше ста национальностей и народов России, а подвиги более чем двадцати из них удостоены высшей государственной награды — медали «Золотая звезда» Героя Российской Федерации.
В материале министр также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны подвиги более 11,6 тысячи человек были отмечены званием Героя Советского Союза. Среди них были воины всех видов вооруженных сил, представители более 60 национальностей и народностей СССР. За период войны гвардейскими стали свыше 4,5 тысячи частей, соединений и объединений.