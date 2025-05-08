Белоусов: свыше 330 бойцов СВО стали Героями России

«На сегодняшний день более 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов награждены боевыми орденами и медалями, свыше 330 — удостоены звания Героя РФ», — отметил Белоусов. Его заявление опубликовано в статье, которая вошла в сборник трудов членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы, передает ТАСС. Среди награжденных присутствуют представители свыше ста национальностей и народов России, а подвиги более чем двадцати из них удостоены высшей государственной награды — медали «Золотая звезда» Героя Российской Федерации.