ВСУ с вечера 6 мая выпустили по России 447 дронов и ракет

Атаку назвали самой массовой с начала СВО.
ВСУ с вечера 6 мая и за ночь 7 мая выпустили 447 дронов и ракет по нескольким регионам России. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».
«С вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака», — говорится в сообщении. Официального подтверждения данных нет.
Ранее российские регионы подвергались массированным атакам украинских беспилотников. За ночь с 25 на 26 апреля ПВО России сбили 49 дронов над пятью областями, в том числе 27 — над Курской.