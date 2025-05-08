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ВСУ с вечера 6 мая выпустили по России 447 дронов и ракет

ВСУ с вечера 6 мая и за ночь 7 мая выпустили 447 дронов и ракет по нескольким регионам России. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».

Атаку назвали самой массовой с начала СВО.

ВСУ с вечера 6 мая и за ночь 7 мая выпустили 447 дронов и ракет по нескольким регионам России. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».

«С вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака», — говорится в сообщении. Официального подтверждения данных нет.

Ранее российские регионы подвергались массированным атакам украинских беспилотников. За ночь с 25 на 26 апреля ПВО России сбили 49 дронов над пятью областями, в том числе 27 — над Курской.