В Рязани объявили опасность БПЛА

В ночь на 6 мая попытку атаки с использованием 19 беспилотников зафиксировали в Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, часть дронов была сбита на подлете к городу, однако один из аппаратов упал на Каширском шоссе. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого ударная волна выбила стекла на верхних этажах жилого здания и повредила витрины рядом расположенного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка ущерба.