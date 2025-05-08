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В Рязани объявили опасность БПЛА

В Рязани объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России. Горожанам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.

Опасность БПЛА объявили в Рязани.

В Рязани объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России. Горожанам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала “отбой”», — говорится в сообщении МЧС России, его приводит РИА Новости.

В ночь на 6 мая попытку атаки с использованием 19 беспилотников зафиксировали в Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, часть дронов была сбита на подлете к городу, однако один из аппаратов упал на Каширском шоссе. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого ударная волна выбила стекла на верхних этажах жилого здания и повредила витрины рядом расположенного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка ущерба.