Присяжные в Новосибирске оправдали обвиняемого в убийстве школьника мужчину

В 2021 году следователи вышли на девушку, работавшую администратором кемпинга. Она рассказала, что летом 2018 года несколько недель встречалась с 18-летним охранником парка Иваном Прудниковым. Ночью с 27 на 28 июня они якобы занимались сексом в воде, а школьники это засняли. По словам девушки, ее экс-возлюбленный хотел поговорить с одним из подростков, но во время драки убил его.