Присяжные в Новосибирске оправдали обвиняемого в убийстве школьника мужчину

В суде Новосибирска присяжные во второй раз оправдали Ивана Прудникова по делу об убийстве школьника в 2018 году. Об этом «Газете.ру» рассказала мать подсудимого.
— Присяжные единогласно признали, что он не причастен к данному преступлению. Его освободили из-под стражи в зале суда, — сообщила она.
Это уже второй раз, когда присяжные признают версию следователей несостоятельной. Преступление произошло 28 июня 2018 года на пляже «Бумеранг», в кемпинге около Обского водохранилища.
Неизвестный несколькими ударами в шею убил 16-летнего школьника. На месте трагедии не были найдены орудие преступления и следы нападавшего.
В 2021 году следователи вышли на девушку, работавшую администратором кемпинга. Она рассказала, что летом 2018 года несколько недель встречалась с 18-летним охранником парка Иваном Прудниковым. Ночью с 27 на 28 июня они якобы занимались сексом в воде, а школьники это засняли. По словам девушки, ее экс-возлюбленный хотел поговорить с одним из подростков, но во время драки убил его.
Эту версию опровергли данные биллинга (номер обвиняемого не зафиксирован на месте преступления), личная переписка и показания свидетелей. Было уставлено, что охрана появилась в парке через два дня после убийства, а фигурант устроился на работу через неделю после трагедии, сказано в статье.
Обвиняемому в убийстве женщины, тело которой подбросили в машину актера Гоши Куценко, Альберту Абдуллину угрожают его сокамерники. Об этом он рассказал 7 мая во время судебного заседания.