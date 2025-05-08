Группа депутатов Европарламента из Германии приедет в Москву на 9 Мая

Представители Германии посетят Москву с официальным визитом.
Депутаты Европарламента из Германии приедут Москву на День Победы. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Депутаты Европарламента от немецкой партии “Альянс Сары Вагенкнехт” (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург посетят Москву 9 и 10 мая в составе международной делегации. Цель поездки — не участие в официальных мероприятиях, а поиск путей к миру на фоне роста напряженности в Европе», — пишет Der Spiegel.
Ранее посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф заявлял, что Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Представитель ФРГ объяснил позицию конфликтом на Украине.