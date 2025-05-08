Сбежавших из России бизнесменов приговорили к тюрьме за мошенничество

Суд установил, что Петровы незаконно привлекли заем через подконтрольное им ООО «Интермаш», при этом не уведомив совладельца предприятия, структуру «Ростеха» АО «Станкопром». Без согласования с госкорпорацией они заложили фонду технологического развития землю и цеха, в которые «Станкопром» вложил более 51 млн рублей. При невыполнении обязательств по займу активы изъяли, а инвестиции «Станкопрома» были потеряны.