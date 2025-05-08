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Сбежавших из России бизнесменов приговорили к тюрьме за мошенничество

Липецкий суд приговорил бывших совладельцев станкостроительного завода Владимира Петрова (78 лет) и его сына Кирилла, которые сбежали из России, за хищение выделенных «Ростехом» средств на модернизацию производства. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд приговорил промышленников Петровых к тюремным срокам заочно.

Липецкий суд приговорил бывших совладельцев станкостроительного завода Владимира Петрова (78 лет) и его сына Кирилла, которые сбежали из России, за хищение выделенных «Ростехом» средств на модернизацию производства. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Суд заочно приговорил бывших совладельцев станкостроительного завода Владимира Петрова (3 года) и его сына Кирилла (15 лет) за хищение 52 млн рублей, выделенных “Ростехом” на модернизацию производства. Кириллу срок увеличен из-за предыдущего обвинения в мошенничестве при поставке старых станков по гособоронзаказу (ущерб свыше 100 млн рублей)», — пишет газета «Коммерсант».

Суд установил, что Петровы незаконно привлекли заем через подконтрольное им ООО «Интермаш», при этом не уведомив совладельца предприятия, структуру «Ростеха» АО «Станкопром». Без согласования с госкорпорацией они заложили фонду технологического развития землю и цеха, в которые «Станкопром» вложил более 51 млн рублей. При невыполнении обязательств по займу активы изъяли, а инвестиции «Станкопрома» были потеряны.

Руководитель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров в мае 2024 года уехал на лечение в Армению и не вернулся. Его сыновья Владимир и Кирилл, обвиняемые в мошенничестве при поставке старых станков по гособоронзаказу, сбежали из страны еще раньше — в ноябре 2023-го, получив новые загранпаспорта.