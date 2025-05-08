В Пермском крае пропала жительница Осы

Волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали ориентировку на 50-летнюю Елену Поварницину. В середине апреля она ушла из дома по улице Максима Горького в Осе, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы
Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч, карие глаза. Была одета в черную куртку и черные берцы.
Из особых примет волонтеры отмечают отсутствие верхних передних зубов и фаланг пальцев на обеих руках.
Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС;