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В Пермском крае пропала жительница Осы

О ее местонахождении ничего не известно с середины апреля.

Источник: Соцсети

Волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали ориентировку на 50-летнюю Елену Поварницину. В середине апреля она ушла из дома по улице Максима Горького в Осе, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы

Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч, карие глаза. Была одета в черную куртку и черные берцы.

Из особых примет волонтеры отмечают отсутствие верхних передних зубов и фаланг пальцев на обеих руках.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просят сообщать по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241−36−40 — БРНС г. Пермь; 8−912−880−41−60 — волонтеры; 8−991−809−77−99 — инфорг Юлия.