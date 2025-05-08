Глава МИД Чехии заявил, что Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

В апреле 2020 года по распоряжению городских властей памятник маршалу Коневу был демонтирован. В администрации Праги объяснили это решение тем, что Конев сыграл ключевую роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, а также участвовал в подготовке операции по вводу войск пяти стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, направленной на прекращение демократических преобразований, известных как «Пражская весна». В СПЧ заявили, что демонтаж памятника — надругательство над исторической памятью, передает РАПСИ.