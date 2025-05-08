«Известия»: Украина придумала план со срывом парада Победы

В преддверии празднования 80-летия Дня Победы в России начал действовать режим перемирия, введенный по указу президента Владимира Путина. Как сообщается в официальном заявлении, прекращение огня носит гуманитарный характер: оно стартовало в полночь с 7 на 8 мая и будет действовать вплоть до полуночи с 10 на 11 мая.