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«Известия»: Украина придумала план со срывом парада Победы

Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве, чтобы создать впечатление международной изоляции России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве.

Украина намерена сорвать проведение парада Победы в Москве, чтобы создать впечатление международной изоляции России. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Киев хочет сорвать парад, чтобы создать видимость изоляции России», — пояснил Блохин планы украинских властей. Его слова передает газета «Известия».

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Украина не приняла объявленное Россией перемирие, а ситуация на линии фронта остается напряженной. Специалист подчеркнул, что сохраняется опасность террористических актов и деятельности украинских агентов на территории России. По его словам, несмотря на высокую готовность Москвы к возможным атакам, риск по-прежнему актуален для других регионов страны.

В преддверии празднования 80-летия Дня Победы в России начал действовать режим перемирия, введенный по указу президента Владимира Путина. Как сообщается в официальном заявлении, прекращение огня носит гуманитарный характер: оно стартовало в полночь с 7 на 8 мая и будет действовать вплоть до полуночи с 10 на 11 мая.