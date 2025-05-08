Российский турист пострадал в аварии с участием автобуса на Кубе

29 апреля в Сети появились кадры с моментом аварии с участием российских туристов в турецкой Анталье. В результате произошедшего пострадали 18 человек. Все, кто получил травмы, находились под наблюдением турецких врачей. В автобусе, который перевернулся в Турции, находилось 25 граждан РФ — 22 взрослых и 3 детей.