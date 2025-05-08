Российский турист пострадал в аварии с участием автобуса на Кубе

Автобус с туристами из России попал в аварию в окрестностях города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас) на Кубе. Об этом в среду, 7 мая, сообщило посольство и генконсульство в Гаване.
— Госпитализирован один человек, — сказано в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что установлен контакт с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. При необходимости будет оказано содействие по консульской линии.
29 апреля в Сети появились кадры с моментом аварии с участием российских туристов в турецкой Анталье. В результате произошедшего пострадали 18 человек. Все, кто получил травмы, находились под наблюдением турецких врачей. В автобусе, который перевернулся в Турции, находилось 25 граждан РФ — 22 взрослых и 3 детей.
20 апреля 7 человек погибли и еще около 30 пострадали в аварии с участием рейсового автобуса в Таиланде. Он следовал по маршруту Районг — Нонгкхай. Не доехав до пункта назначения, автобус врезался в грузовик.