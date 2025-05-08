Shot: Взрыв прогремел в Липецкой области

— Очевидцы рассказали, что слышали сильный взрыв над Липецком примерно в 03:50. Перед этим в небе был слышен звук мотора. В области сработала сирена воздушной опасности. По предварительным данным, система ПВО сбила беспилотник ВСУ, — сказано в публикации.