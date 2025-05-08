Shot: Взрыв прогремел в Липецкой области

Взрыв прозвучал в Липецкой области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что слышали сильный взрыв над Липецком примерно в 03:50. Перед этим в небе был слышен звук мотора. В области сработала сирена воздушной опасности. По предварительным данным, система ПВО сбила беспилотник ВСУ, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Власти ранее объявили угрозу атаки беспилотников на территории Липецкой области и попросили людей укрыться в безопасном месте. Также об опасности атаки БПЛА объявили в Тамбовской области.
Средства противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты в окрестностях станицы Тамань Краснодарского края. Об этом 7 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он уточнил, что 16 частных и 1 многоквартирный дом получили незначительные повреждения, никто не пострадал.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали один беспилотник ВСУ в Череповецком районе Вологодской области. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее он передавал о двух сбитых украинских беспилотниках в Череповецком районе Вологодской области.