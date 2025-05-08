Трамп заявил, что объявит 8 мая о торговой сделке с одной из стран

Президент США Дональд Трамп объявил, что в Овальном кабинете Белого дома состоится пресс-конференция, посвященная крупной торговой сделке. Это будет первое такое соглашение после недавнего введения таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. Трамп сделал заявление на своей странице в социальной сети Truth Social, отметив, что это соглашение является «первым из многих». Однако конкретные детали о стране-партнере пока не раскрыты.