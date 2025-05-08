В Британии сделали неожиданное заявление о «русском блефе»

«Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили», — заявил Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По словам военного в отставке, странам Запада следовало бы внимательнее относиться к сигналам из Москвы и учитывать российские интересы еще до начала конфликта на Украине.