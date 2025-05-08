Россия продемонстрировала, что НАТО является бумажным тигром, заявили в Британии.
Россия показала полную несостоятельность НАТО. С таким заявлением выступил бывший коммодор Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Стив Джерми. По мнению военного в отставке, Запад допустил серьезную ошибку, не прислушавшись к предупреждениям Москвы и не учитывая ее интересы в сфере национальной безопасности.
«Люди говорили, что русские блефуют. Они никогда не блефовали. Они сделали именно то, о чем говорили», — заявил Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. По словам военного в отставке, странам Запада следовало бы внимательнее относиться к сигналам из Москвы и учитывать российские интересы еще до начала конфликта на Украине.
Он заявил, что Запад пересек красную черту, приступив к расширению своего влияния на территории Украины. «Они (Россия. — прим. URA.RU) продемонстрировали, что НАТО на самом деле является бумажным тигром», — отметил Джерми.
Ранее появлялась информация о том, что в НАТО и Европейском союзе осуществляются инициативы, направленные на подготовку западных государств к вероятному прямому военному конфликту с Россией. Как сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, это обосновывается русофобскими измышлениями.