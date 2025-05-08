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Молодой парень обманул свыше 1 тысячи узбекистанцев, обещая баснословные доходы на купле-продаже валюты в интернете

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). В Узбекистане раскрыт очередной случай интернет-мошенничества, построенного на популярных сегодня обещаниях «лёгких денег через трейдинг».

Источник: Vaib.Uz

Торговля валютами, инвестиции, онлайн-доходы — всё это звучит красиво, особенно когда обещают умножить ваши средства в разы за короткое время. Но, как показывает практика, за громкими обещаниями чаще всего скрываются обман и кража.

Почему это работает?

Потому что мошенники обещают именно то, что хотят слышать люди: стабильный доход, простую схему заработка и минимум усилий. Но стоит задать себе один простой вопрос: если это настолько прибыльно, зачем «успешному трейдеру» нужны ваши деньги? Он бы уже сидел на яхте, а не писал вам в Telegram.

Недавно деятельность одного из таких «финансовых гениев» была остановлена. Уроженец Намангана создал в Telegram канал с говорящим названием «Честный заработок», через который он начал собирать деньги под видом онлайн-торговли валютой. Он использовал сим-карты и банковские карты, зарегистрированные на других людей из разных регионов Узбекистана, чтобы усложнить отслеживание.

Среди более тысячи жертв оказался и 20-летний парень из Навои, который перевёл мошеннику 7 миллионов сумов, поверив в обещания о высоких доходах. Когда он понял, что оказался в чёрном списке, было уже поздно — деньги исчезли. Пострадавший обратился с заявлением в органы.

Сотрудники отдела кибербезопасности организовали спецоперацию и задержали подозреваемого в Ташкенте. Было установлено, что он обманом завладел средствами более тысячи граждан, превратив мошенничество в полноценный «бизнес». В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса. Ведётся следствие. Ему грозит тюремный срок от пяти до восьми лет.

«Я открыл канал в Telegram, зарегистрировав аккаунт от имени американца. Представлялся как “Мухаммад”, собирал деньги через Telegram-бота и выводил их через криптовалюту. Мне стыдно за содеянное», — отметил на допросе задержанный.

Вывод простой: если у вас просят деньги и обещают мгновенную прибыль — это 100% мошенничество.