Молодой парень обманул свыше 1 тысячи узбекистанцев, обещая баснословные доходы на купле-продаже валюты в интернете

Потому что мошенники обещают именно то, что хотят слышать люди: стабильный доход, простую схему заработка и минимум усилий. Но стоит задать себе один простой вопрос: если это настолько прибыльно, зачем «успешному трейдеру» нужны ваши деньги? Он бы уже сидел на яхте, а не писал вам в Telegram.