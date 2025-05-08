Guardian: в Канаде решили остановить поиски двух потерявшихся в лесу детей

Полиция Канады останавливает поиски двух детей, потерявшихся в лесу в провинции Новая Шотландия, написала британская газета The Guardian.
Речь идёт о шестилетней девочке и её четырёхлетнем брате, которые ушли из дома, пока их родители спали, и направились в густой лесной массив в районе округа Пикту.
Поисковая операция завершается почти через неделю после исчезновения детей. Установить их местонахождение пытались более 160 человек. Для поиска использовались беспилотники и служебные собаки.
Полицейские заявили, что доказательств того, что дети находятся в лесу, очень мало. Кроме того, правоохранительные органы считают, что вероятность найти детей живыми «низка». В числе прочего в полиции рассматривают криминальную версию случившегося.
Напомним, в апреле в Очёрском округе в Пермском крае двое школьников потерялись в лесу. Им удалось связаться несколько раз с родственниками и экстренными службами. Через некоторое время заблудившихся подростков удалось найти.