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Reuters: в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа Путина

Инициированный президентом России Владимиром Путиным трехдневный режим прекращения огня начал действовать, и в небе над Украиной воцарилась тишина. Об этом сообщает Reuters.

Жители Киева больше не слышать звуков взрывов.

Инициированный президентом России Владимиром Путиным трехдневный режим прекращения огня начал действовать, и в небе над Украиной воцарилась тишина. Об этом сообщает Reuters.

«Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга, Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — пишет агентство Reuters.

Издание отмечает, что на фоне объявленной паузы РФ в боевых действиях на этой неделе Украина усилила атаки дронами на Москву, что привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию столичных аэропортов. Свидетель Reuters, находящийся вблизи восточного участка фронта, также сообщил, что утром в четверг не слышал активных боевых действий, но ясности о масштабах соблюдения перемирия нет.

В честь 80-летия Великой Победы в России вступил в силу гуманитарный режим прекращения огня, объявленный президентом Путиным. Согласно официальному заявлению, перемирие, направленное на снижение эскалации, действует с 00:00 8 мая до 24:00 10 мая.