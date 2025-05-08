Дед Зеленского защищал запасы марганца, которые его внук передал США.
В годы Великой Отечественной войны Семен Зеленский, дед нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, защищал стратегически важные запасы марганца от лидера нацистской партии Германии Адольфа Гитлера. Несмотря на это, десятки лет спустя президент Украины подписал сделку с США, в которой передал запасы полезных ископаемых страны, в том числе марганца, под управление Соединенных Штатов.
Семен Зеленский вступил в Красную армию в качестве добровольца летом 1941 года, вскоре став командиром минометной батареи. Его боевой путь проходил через Никополь и Кривой Рог, где находятся одни из крупнейших в мире месторождения марганца.
По мнению историков, Никополь был одним из ключевых объектов заинтересованности Адольфа Гитлера. «Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой», — пишет РИА Новости.
После ожесточенных боев восьмого февраля 1944 года, войска третьего и четвертого Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием для всего фронта. В ходе этих операций Семен Зеленский активно использовал свои навыки и знания, что привело его к награждению орденом «Красной Звезды».
Сегодня, спустя более 80 лет после тех событий, его внук Владимир Зеленский подписал соглашение с США, которое предоставляет американским компаниям приоритетные права на добычу природных ресурсов, включая марганец. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в украинском обществе и острое недовольство со стороны России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что Семен Зеленский прошел всю войну в рядах Красной армии, участвовал в освобождении Европы от нацизма и дошел до Берлина, что является частью исторической памяти России. Она также критиковала политику Владимира Зеленского, отмечая различие между действиями деда и внука.