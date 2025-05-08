РИАН: дед Зеленского отбивал у Гитлера богатейшие запасы марганца

После ожесточенных боев восьмого февраля 1944 года, войска третьего и четвертого Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием для всего фронта. В ходе этих операций Семен Зеленский активно использовал свои навыки и знания, что привело его к награждению орденом «Красной Звезды».