В каких странах Европы избавляются от памятников советским воинам-освободителям

Не менее 300 советских памятников снесли в ЕС за три года.
В Европе продолжается масштабная волна демонтажа памятников советским воинам-освободителям. Одним из символов этого процесса стал памятник маршалу Ивану Коневу в Праге: установленный в 1980 году как знак благодарности за освобождение Чехословакии, он был демонтирован в 2020-м на фоне заявлений о «темной роли» Конева в послевоенной истории региона. На этой неделе глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не обладает никакими правами на этот памятник. Так он прокомментировал просьбу российского посла Александра Змеевского помочь в поисках снесенного монумента.
Этот случай далеко не единственный: за последние годы памятники советским солдатам исчезали по всей Восточной Европе. В Польше снесли более 400 монументов в рамках закона о декоммунизации, в Латвии и Эстонии — десятки, включая крупные комплексы и братские могилы. На Украине после 2014 года снесли свыше 2,5 тысячи объектов, включая статуи, мемориальные доски и барельефы. Где еще избавляются от памятников советским воинам-освободителям — в материале URA.RU.
Чехия: решение «свободных и демократических граждан».
Памятник маршалу Коневу в ПрагеФото: Алексей Даничев / РИА Новости.
Одним из символов процесса стал памятник маршалу Ивану Коневу в Праге. Монумент был установлен в 1980 году в благодарность за участие в освобождении Чехословакии от нацистов. Однако со временем Конев стал в чешском обществе фигурой, вызывающей споры: его связывают не только с освобождением, но и с подавлением Венгерского восстания 1956 года, и с вводом советских войск в Чехословакию в 1968-м. В апреле 2020 года памятник демонтировали решением муниципалитета района Прага-6.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 8 мая 2025 года заявил, что Россия не обладает никакими правами на этот памятник. Комментарий прозвучал в ответ на просьбу российского посла Александра Змеевского помочь установить местонахождение снесенного памятника. По словам Липавского, памятник был установлен «чешскими большевиками из подобострастия к Москве» и его демонтаж — это решение «свободных и демократических граждан».
Польша: закон против бронзы.
В Польше демонтаж памятников происходит в рамках закона о декоммунизации, принятого в 2016 году. Закон требует убрать с общественных пространств все объекты, символизирующие коммунистическую идеологию. В результате снесено более 400 советских монументов, в том числе мемориалы Красной армии. Особенно активно памятники убираются в последние два года. Польские власти подчеркивают, что речь идет не о борьбе с памятью о погибших, а о ликвидации символов «тоталитарного наследия». Но российская сторона расценивает это как неуважение к вкладу СССР в Победу над нацизмом.
Латвия и Эстония избавляются от прошлого.
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиковФото: Стрингер / РИА Новости.
В Латвии в 2022 году был снесен один из крупнейших советских монументов — памятник Освободителям Риги, построенный в 1985 году. Решение вызвало протесты русскоязычного населения и резонанс в международной прессе. Власти страны заявили, что демонтаж — это шаг к восстановлению исторической справедливости. В Эстонии подобные процессы начались еще в 2007 году со скандального переноса «Бронзового солдата» в Таллине, что спровоцировало массовые беспорядки и кибератаки на государственные ресурсы. После 2022 года демонтаж советских памятников в обеих странах стал более массовым, и он сопровождается усилением антироссийской риторики.
Украина: рекорды декоммунизации.
Украина стала лидером по числу демонтированных советских объектов. После 2014 года в стране был принят закон о декоммунизации, который обязывает убрать с улиц все советские названия, символы, памятники и мемориалы. По данным Института национальной памяти Украины, было демонтировано свыше 2,5 тысячи памятников, включая статуи Ленина, мемориалы советских солдат и даже надгробия с именами Героев Советского Союза. Эти действия в украинском обществе объясняются необходимостью разрыва с «колониальным прошлым» и борьбы за собственную историческую идентичность.
Где советские памятники берегут.
Германия.
Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене в БерлинФото: Захари Шойрер / РИА Новости.
Федеративная Республика Германия — одна из немногих западноевропейских стран, где памятники Красной армии официально охраняются. Советские военные мемориалы в Берлине (Трептов-парк, Тиргартен, Панков) находятся под защитой государства. Эти памятники были установлены сразу после войны и стали частью договоренностей между СССР и союзниками. Их охрана — не просто акт вежливости, а элемент международного права и дань памяти миллионам павших.
Израиль.
В Израиле памятники советским солдатам, особенно тем, кто участвовал в освобождении Европы от нацизма, воспринимаются с большим уважением. В Нетании, например, действует мемориал «Победа», построенный при участии российских властей. Для многих выходцев из СССР, составляющих значительную часть израильского общества, эти памятники — личная история, связанная с семьей и корнями.
Казахстан, Узбекистан, Киргизия.
Во многих странах Центральной Азии советские памятники сохраняются как часть общей исторической памяти. В Казахстане, Узбекистане и Киргизии мемориалы в честь воинов Великой Отечественной войны и советских лидеров не демонтируются. В Алматы и Ташкенте на монументах проходят церемонии к Дню Победы, а школьники возлагают цветы к Вечному огню. Здесь советская эпоха воспринимается не только через призму репрессий, но и как время индустриализации, модернизации и совместной борьбы с фашизмом.