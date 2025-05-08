В каких странах Европы избавляются от памятников советским воинам-освободителям

В Латвии в 2022 году был снесен один из крупнейших советских монументов — памятник Освободителям Риги, построенный в 1985 году. Решение вызвало протесты русскоязычного населения и резонанс в международной прессе. Власти страны заявили, что демонтаж — это шаг к восстановлению исторической справедливости. В Эстонии подобные процессы начались еще в 2007 году со скандального переноса «Бронзового солдата» в Таллине, что спровоцировало массовые беспорядки и кибератаки на государственные ресурсы. После 2022 года демонтаж советских памятников в обеих странах стал более массовым, и он сопровождается усилением антироссийской риторики.