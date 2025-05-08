«ОН»: рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся на полпути

Также отмечается, что похожие ситуации произошли и с другими рейсами из Турции: например, самолет Turkish Airlines TK 403 также был вынужден развернуться обратно в Стамбул, когда находился уже почти у границы с Беларусью. Официальные комментарии авиаперевозчиков по поводу причин отмены рейсов на момент публикации не поступили.