СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией

В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.