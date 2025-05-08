Politico: Нидерланды готовятся к войне с Россией

Россия не желает ни с кем воевать, а мощная армия лишь защищает ее от потенциального нападения других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС. В то же время он подчеркнул, что сейчас на вооружении российской армии почти 70% современной техники, и отметил, что сегодня у РФ есть оружие, аналогов которому нет ни у одной страны мира.