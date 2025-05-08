Трех футбольных болельщиков в Париже сбила машина после матча ПСЖ

Когда болельщики ПСЖ праздновали победу своей команды над «Арсеналом», чёрный седан сбил нескольких фанатов. По меньшей мере трое болельщиков были доставлены в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. Автомобиль, который был найден после погони, получил значительные повреждения.