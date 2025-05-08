Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех футбольных болельщиков в Париже сбила машина после матча ПСЖ

Когда болельщики парижского клуба праздновали победу своей команды над «Арсеналом», черный седан сбил нескольких фанатов.

Источник: ФК Пари Сен-Жермен

В результате инцидента, произошедшего после футбольного матча, несколько человек получили травмы, сообщает Le Parisien.

Когда болельщики ПСЖ праздновали победу своей команды над «Арсеналом», чёрный седан сбил нескольких фанатов. По меньшей мере трое болельщиков были доставлены в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. Автомобиль, который был найден после погони, получил значительные повреждения.

На видео из соцсетей видно, как разъярённые болельщики разбивают лобовое стекло автомобиля. Они также атаковали машину, используя дорожные знаки, запрещающие проезд. На видео слышны звуки стрельбы, а фанаты начали уничтожать витрины и поджигать их.

Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счётом 1:0. Гол в ворота «Арсенала» на четвёртой минуте матча забил нападающий парижского клуба Дембеле.