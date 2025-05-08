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Уфимец едва не погиб, надышавшись угарным газом при пожаре

Уфимец едва не погиб надышавшись угарным газом при пожаре.

Источник: ГУ МЧС России по РБ

В Уфе при ночном пожаре едва не погиб мужчина. 51-летний хозяин квартиры госпитализирован в больницу с отравлением продуктами горения.

«Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в ГКБ № 21», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат на первом этаже двухэтажного дома по улице Перевалочной. Уже через 8 минут на место прибытия сотрудники МЧС России и ликвидировали открытое горение домашнего имущества.

В настоящее время расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.