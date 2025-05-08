Уфимец едва не погиб надышавшись угарным газом при пожаре.

В Уфе при ночном пожаре едва не погиб мужчина. 51-летний хозяин квартиры госпитализирован в больницу с отравлением продуктами горения.
«Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в ГКБ № 21», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Известно, что огонь вспыхнул в одной из комнат на первом этаже двухэтажного дома по улице Перевалочной. Уже через 8 минут на место прибытия сотрудники МЧС России и ликвидировали открытое горение домашнего имущества.
В настоящее время расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.