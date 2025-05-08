Сняты ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода

Также стало известно, что аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 74 самолета. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала в авиагавани мобильную приемную, в которой сотрудники прокуратуры могли работать с пассажирами задержанных рейсов.