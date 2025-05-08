Четырехдневные мини-каникулы начались в Башкирии

В Башкирии накануне завершилась вторая майская рабочая неделя, сокращенная из-за празднования Дня Победы. Жители республики получили четырехдневные выходные с 8 по 11 мая. Напомним, что согласно трудовому законодательству, 7 мая не стал сокращенным рабочим днем, так как не предшествовал непосредственно праздничной дате 9 мая.
Следующие официальные длинные выходные ожидаются в июне в честь Дня России и Курбан-байрам, который в этом году выпадает на 6 июня.
По данным Башгидрометцентра, с 8 мая в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются дожди, местами с грозами, а также усиление северного ветра с порывами. Температурный режим ожидается в пределах +5…+10°С ночью и +16…+21°С днем.
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