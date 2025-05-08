На фоне напряженности с Индией в пакистанском Лахоре прогремели взрывы

В пакистанском городе Лахор произошли несколько взрывов, которые были слышны в районах Гопал-Нагар и Насирабад, расположенных недалеко от аэропорта Уолтон. По информации, полученной от пакистанского телеканала Samaa TV, рядом с аэропортом был сбит индийский беспилотный летательный аппарат.
Жители города сообщали о клубах дыма, которые были видны в районе Уолтон. Полиция подтвердила информацию о сбитом беспилотнике.
По данным правоохранительных органов, аппарат имел размеры от 1,5 до 1,8 метра и был сбит с помощью системы глушения сигнала. Источники также сообщили, что беспилотник использовался для наблюдения за стратегически важными объектами.
В ночь с 7 на 8 мая на линии контроля в Джамму и Кашмире также произошло резкое обострение: пакистанские военные открыли огонь по индийским позициям, что, по утверждению индийской стороны, не имело предварительных причин.