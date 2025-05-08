На фоне напряженности с Индией в пакистанском Лахоре прогремели взрывы

В пакистанском городе Лахор произошли несколько взрывов, которые были слышны в районах Гопал-Нагар и Насирабад, расположенных недалеко от аэропорта Уолтон. По информации, полученной от пакистанского телеканала Samaa TV, рядом с аэропортом был сбит индийский беспилотный летательный аппарат.