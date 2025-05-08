Очередной электромобиль сгорел на зарядной станции во Владивостоке

Ранее сообщалось, что Приморский край является одним из лидеров по количеству электромобилей, в том числе за счёт относительно доступных подержанных электрокаров Nissan Leaf из Японии. Также в крае планируется строительство нескольких дополнительных электростанций, а уже сейчас зарядные устройства установили по всей трассе Хабаровск — Владивосток. Россиян пытаются замотивировать пользоваться электромобилями, вводя повышенную скидку на их приобретение по льготному автокредиту и другим преференциям вроде бесплатного проезда по платным трассам.