Очередной электромобиль сгорел на зарядной станции во Владивостоке

Инцидент произошёл на улице Фастовской. По словам очевидцев, распространяющих кадры с места пожара в социальных сетях, стоявший на зарядке автомобиль Nissan Leaf, несмотря на вмешательство пожарной команды, восстановлению уже не подлежит. Некоторые утверждают, что загорелась и соседняя машина, случайно припаркованная возле зарядной станции, она тоже выгорела почти дотла.
Напоминаем, в апреле этого года вспыхнул другой Nissan Leaf, заряжавшийся на станции в районе Голубиной Пади. Неофициальные источники причиной пожара называли перегрев «неродной» батареи автомобиля. Официально расследованием пожара занялись дознаватели МЧС, о его результатах не сообщалось.
Ранее сообщалось, что Приморский край является одним из лидеров по количеству электромобилей, в том числе за счёт относительно доступных подержанных электрокаров Nissan Leaf из Японии. Также в крае планируется строительство нескольких дополнительных электростанций, а уже сейчас зарядные устройства установили по всей трассе Хабаровск — Владивосток. Россиян пытаются замотивировать пользоваться электромобилями, вводя повышенную скидку на их приобретение по льготному автокредиту и другим преференциям вроде бесплатного проезда по платным трассам.