Глава СКР поручил доложить об избиении школьника в Иркутской области

Ранее в социальной сети появилось видеозапись, на которой видно, как на улице несколько подростков наносят удары школьнику и оскорбляют. Также они совершили иные противоправные действия. Всё происходящее снимали на мобильный телефон. После этого случая сотрудники регионального СК начали процессуальную проверку. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.