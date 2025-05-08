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Глава СКР поручил доложить об избиении школьника в Иркутской области

Несколько подростков оскорбили и нанесли удары школьнику в посёлке Мама.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об избиении девятилетнего мальчика в посёлке Мама Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении», — рассказали в центре СК.

Ранее в социальной сети появилось видеозапись, на которой видно, как на улице несколько подростков наносят удары школьнику и оскорбляют. Также они совершили иные противоправные действия. Всё происходящее снимали на мобильный телефон. После этого случая сотрудники регионального СК начали процессуальную проверку. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее irk.aif.ru писали о нападении молодых людей на школьника в Братске. Причиной конфликта стало то, что якобы парень обидел сестру одного из хулиганов.