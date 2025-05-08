Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивановской области оперштаб спустя 40 часов отменил опасность атаки БПЛА

В Ивановкой области спустя 40 часов отменили опасность атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Оперативный штаб Ивановской области спустя 40 часов отменил опасность атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства субъекта.

«Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области», — говорится в сообщении.

Отметим, режим опасности атаки вражеских дронов в Ивановской области был объявлен 7 мая в 14.22 мск и был продлен 8 мая. В общей сложности угроза атаки дронов ВСУ действовала 40 часов 38 минут.

Днем 7 мая оперативный штаб Ивановской области в очередной раз продлил режим опасности БПЛА в регионе. На тот момент особый режим действовал в региону уже больше 20 часов.

Накануне российские военные отбили самую массовую атаку украинских дронов на регионы РФ. В Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 524 украинских беспилотника, которые были направлены на регионы России.