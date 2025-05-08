В Ивановской области оперштаб спустя 40 часов отменил опасность атаки БПЛА

Оперативный штаб Ивановской области спустя 40 часов отменил опасность атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства субъекта.
«Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области», — говорится в сообщении.
Отметим, режим опасности атаки вражеских дронов в Ивановской области был объявлен 7 мая в 14.22 мск и был продлен 8 мая. В общей сложности угроза атаки дронов ВСУ действовала 40 часов 38 минут.
Днем 7 мая оперативный штаб Ивановской области в очередной раз продлил режим опасности БПЛА в регионе. На тот момент особый режим действовал в региону уже больше 20 часов.
Накануне российские военные отбили самую массовую атаку украинских дронов на регионы РФ. В Министерстве обороны сообщили, что за минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 524 украинских беспилотника, которые были направлены на регионы России.