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В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ

В толпу фанатов клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) на Елисейских полях в Париже врезался автомобиль, пишет Le Parisien со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2024

Болельщики отмечали выход своей команды в финал Лиги чемпионов. В результате наезда пострадали три человека, одного доставили в отделение неотложной помощи в критическом состоянии.

За машиной после столкновения погнались десятки фанатов, авто нашли сгоревшим неподалеку от Елисейских полей.

В этом же районе несколько болельщиков закидали полицейских камнями, а также использовали пиротехнику против сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, фанаты повредили несколько машин и магазинов.

Полицейские применили слезоточивый газ. В результате были арестованы 43 человека, участвовавших в беспорядках.

В ночь на 8 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом». Команда выиграла со счетом 2:1 в полуфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч (3:1) клуб вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером».