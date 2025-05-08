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В Японии четверо учителей пострадали, задерживая проникших в школу мужчин

Сотрудники учебного заведения удерживали нарушителей до приезда полиции.

Источник: Аргументы и факты

Четверо преподавателей начальной школы в японском городе Татикава (префектура Токио) пострадали в ходе задержания двоих мужчин, которые проникли в здание учебного заведения, сообщил телеканал NHK.

Согласно информации местной полиции, нарушители разбили окно и пробрались вовнутрь примерно в 11 часов по местному времени (05:00 мск). Остановившие мужчин преподаватели удерживали их до приезда полиции.

Среди школьников никто не пострадал. Отмечается, что угрозы жизни преподавателей нет. Намерения мужчин, которые проникли в здание, пока неизвестны.

Напомним, в январе в университетском городке недалеко от Токио 22-летняя женщина, приехавшая в Японию из Южной Кореи, напала с молотком на студентов. В результате инцидента пострадали восемь человек. Нападавшая объяснила свои действия тем, что одногруппники «игнорировали» ее.