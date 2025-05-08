В Японии четверо учителей пострадали, задерживая проникших в школу мужчин

Напомним, в январе в университетском городке недалеко от Токио 22-летняя женщина, приехавшая в Японию из Южной Кореи, напала с молотком на студентов. В результате инцидента пострадали восемь человек. Нападавшая объяснила свои действия тем, что одногруппники «игнорировали» ее.