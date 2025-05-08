МИД РФ удивилось заявлению спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

Захарова отреагировала на слова спецпосланника Трампа.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в ответ на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о якобы несогласии Москвы с предложенным 30-дневным перемирием. Заявление Келлога было сделано в интервью телеканалу Fox News шестого мая.
«Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News шестого мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в честь 80-летия Победы.
По указу президента РФ, перемирие должно было действовать с полуночи седьмого мая до полуночи одиннадцатого мая, однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу. Мария Захарова подчеркивала, что Москва не возражает против прекращения огня, а препятствием к перемирию выступает Киев, который, по ее словам, нарушает договоренности и не готов обсуждать долгосрочное урегулирование.