По указу президента РФ, перемирие должно было действовать с полуночи седьмого мая до полуночи одиннадцатого мая, однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу. Мария Захарова подчеркивала, что Москва не возражает против прекращения огня, а препятствием к перемирию выступает Киев, который, по ее словам, нарушает договоренности и не готов обсуждать долгосрочное урегулирование.