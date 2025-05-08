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Пять лет колонии дали пенсионеру в Челябинской области за стрельбу на улице

Пять лет колонии дали пенсионеру в Челябинской области за беспорядочную стрельбу на улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 65-летнего местного жителя», — говорится в комментарии прокуратуры.

Злоумышленник признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции).

Все произошло в апреле 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил беспорядочную стрельбу на улице.

На вызов первым прибыл инспектор ДПС, он приблизился к хулигану и потребовал опустить пистолет на землю. «Однако пенсионер на требования не отреагировал, оказал сопротивление и в ходе борьбы произвел выстрел в руку инспектора, причинив вред здоровью средней тяжести», — уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

Ему дали пять лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворено заявление потерпевшего о компенсации морального вреда.