Пять лет колонии дали пенсионеру в Челябинской области за стрельбу на улице

На вызов первым прибыл инспектор ДПС, он приблизился к хулигану и потребовал опустить пистолет на землю. «Однако пенсионер на требования не отреагировал, оказал сопротивление и в ходе борьбы произвел выстрел в руку инспектора, причинив вред здоровью средней тяжести», — уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.