Глава Следкома поручил доложить об избиении школьника в поселке Мама

Глава Следком Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которую начали после избиения школьника в поселке Мама. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.
Напомним, 6 мая 2025 в сети разлетелось видео, где толпа жестоко избивает девятилетнего мальчика — они роняют его на землю, бьют кулаками по лицу, швыряют из стороны в сторону. На сегодняшний день всех участников потасовки удалось установить — ими оказались школьники в возрасте от 8 до 12 лет.
— Председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении, — сообщает информационный центр.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали контрабанду элитного вина на 562 тысячи.