Глава Следкома поручил доложить об избиении школьника в поселке Мама

Напомним, 6 мая 2025 в сети разлетелось видео, где толпа жестоко избивает девятилетнего мальчика — они роняют его на землю, бьют кулаками по лицу, швыряют из стороны в сторону. На сегодняшний день всех участников потасовки удалось установить — ими оказались школьники в возрасте от 8 до 12 лет.