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Глава Следкома поручил доложить об избиении школьника в поселке Мама

В сети появилось видео, где толпа избивает 9-летнего ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Следком Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которую начали после избиения школьника в поселке Мама. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.

Напомним, 6 мая 2025 в сети разлетелось видео, где толпа жестоко избивает девятилетнего мальчика — они роняют его на землю, бьют кулаками по лицу, швыряют из стороны в сторону. На сегодняшний день всех участников потасовки удалось установить — ими оказались школьники в возрасте от 8 до 12 лет.

— Председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении, — сообщает информационный центр.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали контрабанду элитного вина на 562 тысячи.