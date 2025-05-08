В Уфе из пожара спасли отравившегося угарным газом 51-летнего мужчину

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, уфимец пострадал во время пожара в собственной квартире на Перевалочной улице. Огонь вспыхнул в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели прибыли на место уже через восемь минут после вызова и оперативно потушили пламя, охватившее имущество жителя Уфы.