В Уфе из пожара спасли отравившегося угарным газом 51-летнего мужчину

В уфимскую больницу № 21 попал 51-летний мужчина. Пациент был доставлен в медучреждение с признаками отравления угарным газом.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, уфимец пострадал во время пожара в собственной квартире на Перевалочной улице. Огонь вспыхнул в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели прибыли на место уже через восемь минут после вызова и оперативно потушили пламя, охватившее имущество жителя Уфы.
— Причины происшествия сейчас выясняет дознаватель МЧС, — добавили в МЧС.
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