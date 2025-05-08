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В Уфе из пожара спасли отравившегося угарным газом 51-летнего мужчину

Уфимец едва не погиб надышавшись угарном газом при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В уфимскую больницу № 21 попал 51-летний мужчина. Пациент был доставлен в медучреждение с признаками отравления угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, уфимец пострадал во время пожара в собственной квартире на Перевалочной улице. Огонь вспыхнул в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома. Спасатели прибыли на место уже через восемь минут после вызова и оперативно потушили пламя, охватившее имущество жителя Уфы.

— Причины происшествия сейчас выясняет дознаватель МЧС, — добавили в МЧС.

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