В Асбесте водитель иномарки умер за рулем во время поездки

В городе Асбест Свердловской области в 22 часа 7 мая у дома № 15 по 1-й Черемшанской улице произошел дорожный инцидент со смертельным исходом.
Во время движения иномарки «Ниссан Альмера» 70-летний водитель потерял сознание, после чего автомобиль вылетел в кювет, а прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть мужчины.
— Погибшим оказался Александр Смирнов, водительский стаж составляет 44 года, за нарушение ПДД привлекался всего один раз. Передвигался на своем автомобиле, — информируют в Управлении Госавтоинспекции Свердловской области.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, а медики определят точную причину смерти водителя.