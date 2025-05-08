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В Асбесте водитель иномарки умер за рулем во время поездки

На Урале мужчина скончался за рулем иномарки.

Источник: Госавтоинспекция по Свердловской области

В городе Асбест Свердловской области в 22 часа 7 мая у дома № 15 по 1-й Черемшанской улице произошел дорожный инцидент со смертельным исходом.

Во время движения иномарки «Ниссан Альмера» 70-летний водитель потерял сознание, после чего автомобиль вылетел в кювет, а прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть мужчины.

— Погибшим оказался Александр Смирнов, водительский стаж составляет 44 года, за нарушение ПДД привлекался всего один раз. Передвигался на своем автомобиле, — информируют в Управлении Госавтоинспекции Свердловской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента, а медики определят точную причину смерти водителя.