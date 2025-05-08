В районе Тамани до начала перемирия сбиты 2 украинские ракеты

В Краснодарском крае силы ПВО перехватили две украинские ракеты в районе Тамани, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.
«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном руководителем района поздно вечером в среду, до вступления в силу перемирия, которое президент РФ Владимир Путин объявил в честь 80-летия Победы.
Согласно сведениям Бабенкова, результате произошедшего в 16 частных и одном многоквартирном доме пострадали остекления и фасады.
Глава района заявил, что владельцам пострадавших домов окажут всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о повреждении одного из храмов в Курской области в результате атаки дрона ВСУ.