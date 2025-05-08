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В районе Тамани до начала перемирия сбиты 2 украинские ракеты

По информации властей Темрюкского района, повреждены 17 домов.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодарском крае силы ПВО перехватили две украинские ракеты в районе Тамани, сообщил в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков.

«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном руководителем района поздно вечером в среду, до вступления в силу перемирия, которое президент РФ Владимир Путин объявил в честь 80-летия Победы.

Согласно сведениям Бабенкова, результате произошедшего в 16 частных и одном многоквартирном доме пострадали остекления и фасады.

Глава района заявил, что владельцам пострадавших домов окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о повреждении одного из храмов в Курской области в результате атаки дрона ВСУ.