В районе Тамани до начала перемирия сбиты 2 украинские ракеты

«В районе ст. Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном руководителем района поздно вечером в среду, до вступления в силу перемирия, которое президент РФ Владимир Путин объявил в честь 80-летия Победы.