В Бобруйске мужчина ударил девушку по лицу в троллейбусе из-за беляша. Подробности обнародовали в пресс-службе Верховного суда.
Согласно информации, суд Бобруйского района и Бобруйска 2 мая рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на девушку в троллейбусе. В сообщении говорится, что в марте 2025 года фигурант ехал в троллейбусе. Он заметил, что незнакомая девушка зашла в транспорт с беляшом, что и спровоцировало дальнейший конфликт. Мужчина во время поездки схватил женщину за волосы и дважды ударил рукой: один — по лицу, второй — по руке. Он причинил потерпевшей физическую боль, побои.
В пресс-службе отметили, что обвиняемый во время судебного заседания не признал себя виновным и оспаривал хулиганские побуждения своих действий. Суд признал мужчину виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия (хулиганстве).
Говорится, что на основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 500 рублей компенсации морального вреда и государственную пошлину в 126 рублей.
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