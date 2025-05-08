В Бобруйске мужчина ударил девушку по лицу в троллейбусе из-за беляша

Согласно информации, суд Бобруйского района и Бобруйска 2 мая рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на девушку в троллейбусе. В сообщении говорится, что в марте 2025 года фигурант ехал в троллейбусе. Он заметил, что незнакомая девушка зашла в транспорт с беляшом, что и спровоцировало дальнейший конфликт. Мужчина во время поездки схватил женщину за волосы и дважды ударил рукой: один — по лицу, второй — по руке. Он причинил потерпевшей физическую боль, побои.