В Ростове водитель «Лексуса» сбил 78-летнего пешехода

В Ростове-на-Дону накануне вечером, 7 мая, случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Как рассказали в областной ГАИ, 35-летний водитель автомобиля «Лексус» двигался по улице Белорусской со стороны переулка Свирского.