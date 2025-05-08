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В Ростове водитель «Лексуса» сбил 78-летнего пешехода

В Ростове пенсионер получил травмы, когда переходил дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону накануне вечером, 7 мая, случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Как рассказали в областной ГАИ, 35-летний водитель автомобиля «Лексус» двигался по улице Белорусской со стороны переулка Свирского.

В районе дома No 111 автовладелец наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения 78-летний пенсионер получил серьезные травмы. Пожилой ростовчанин находится в больнице.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в ГАИ региона.

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