В Уфе за сутки два ребенка попали под машины на дворовой территории. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Первый случай произошел накануне около пяти часов вечера. 23-летний водитель «Лада Гранта», следуя по дворовому проезду дома 54 по улице Рихарда Зорге, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины.
В результате дорожной аварии 5-летний пешеход с различными травмами госпитализирован.
Аналогичный случай произошел напротив дома 19 по улице Интернациональная, 32-летний водитель «Хендай Ай-20» допустил наезд на 7-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины.
В результате ДТП школьница обратилась за медицинской помощью и после ее оказания отпущена.