За школьниками в Гродно гнался экипаж ГАИ. Что произошло?

Однако водитель не подчинился сигналу об остановке, а лишь надавил на газ — тогда началась погоня.
В попытке оторваться от экипажа, водитель Citroen врезался в попутный автомобиль, после столкнулся с еще одной машиной.
Выяснилось, что за рулем был 14-летний школьник, его пассажиром — одноклассник. Подростки заранее договорились покататься по ночному Гродно. Когда родители уснули, один из них взял ключи от автомобиля деда.
Однако ночную автопрогулку школьников прервали инспекторы ГАИ. Подростки находятся под наблюдением врачей. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители предупредили: не стоит обучать детей вождению в юном возрасте.