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В Париже задержали 43 человека после погромов болельщиков ПСЖ

Агрессивные футбольные фанаты громили витрины магазинов, бросали в силовиков камни и подожгли автомобиль.

Источник: Аргументы и факты

Во французской столице полиция задержала 43 человека после массовых беспорядков, устроенных фанатами футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». По информации издания Le Parisien, толпа агрессивных болельщиков громила витрины магазинов, бросала в правоохранителей камни и бутылки, а также устроила поджог автомобиля, въехавшего в скопление людей.

В результате инцидента, как сообщает издание, пострадали три человека. Автомобиль загорелся и впоследствии взорвался.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения фанатов стала победа ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом», которая позволила команде выйти в финал турнира.

Ранее сообщалось, что после матча «ПСЖ» машина сбила трёх футбольных болельщиков.