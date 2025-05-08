В Париже задержали 43 человека после погромов болельщиков ПСЖ

Во французской столице полиция задержала 43 человека после массовых беспорядков, устроенных фанатами футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». По информации издания Le Parisien, толпа агрессивных болельщиков громила витрины магазинов, бросала в правоохранителей камни и бутылки, а также устроила поджог автомобиля, въехавшего в скопление людей.