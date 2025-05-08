Марочко: киевский режим готовит провокации в Северске и Часовом Яре

На донецком направлении существует высокая вероятность провокаций, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.
По информации, полученной от источников в службах разведки, в ближайшее время украинские спецслужбы планируют провести ряд мероприятий в районах Северска и Часов Яра, направленных на подрыв доверия к военно-политическому руководству России. Также в этих районах наблюдается активность Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Ранее Марочко рассказал, что российские войска активизировали наступательные действия в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике.