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Марочко: киевский режим готовит провокации в Северске и Часовом Яре

На донецком направлении существует высокая вероятность провокаций, сообщил военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

На донецком направлении существует высокая вероятность провокаций, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале.

По информации, полученной от источников в службах разведки, в ближайшее время украинские спецслужбы планируют провести ряд мероприятий в районах Северска и Часов Яра, направленных на подрыв доверия к военно-политическому руководству России. Также в этих районах наблюдается активность Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Ранее Марочко рассказал, что российские войска активизировали наступательные действия в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике.