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Два человека погибли во время пожаров на юго-востоке и северо-востоке Москвы

Пожары произошли на юго-востоке и северо-востоке Москвы вечером 7 мая 2025 года, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Два человека погибли вчера вечером в пожарах, произошедших на юго-востоке и северо-востоке Москвы. На ул. Верхние Поля произошло возгорание строительных бытовок, в результате которого погиб мужчина. Кроме того, после ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Аргуновская обнаружено тело женщины 1940 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установление причин и обстоятельств обоих фактов возгорания на контроле в соответствующих территориальных прокуратурах. Точные причины пожаров будут установлены по результатам пожарно-технических экспертиз.