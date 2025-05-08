Два человека погибли во время пожаров на юго-востоке и северо-востоке Москвы

«Два человека погибли вчера вечером в пожарах, произошедших на юго-востоке и северо-востоке Москвы. На ул. Верхние Поля произошло возгорание строительных бытовок, в результате которого погиб мужчина. Кроме того, после ликвидации пожара в квартире жилого дома на ул. Аргуновская обнаружено тело женщины 1940 года рождения», — говорится в сообщении.