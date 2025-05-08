В Башкирии более 2,3 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Башкирии растет число пострадавших из-за укусов клещей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по состоянию на 7 мая в регионе уже зарегистрировано 2 356 обращений, связанных с присасыванием членистоногих. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 2 159 факту укусов. Доля детей среди пострадавших жителей Башкирии в текущем сезоне составила 33,6%, тогда как в 2024 году этот показатель достигал 37,1%.