Трагедия в горах Алматы: что известно о гибели девушки в ущелье Горельник

Ранее сообщалось, что девушка могла погибнуть в результате камнепада 2 мая в ущелье Алмарасан. Однако, как уточнили в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС, трагедия произошла позже — 4 мая, в районе водопада Горельник. Этот случай не связан с камнепадом, который случился двумя днями ранее — тогда, по официальным данным, никто не пострадал.