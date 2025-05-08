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Трагедия в горах Алматы: что известно о гибели девушки в ущелье Горельник

Стали известны новые детали трагедии, произошедшей в горах близ Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее сообщалось, что девушка могла погибнуть в результате камнепада 2 мая в ущелье Алмарасан. Однако, как уточнили в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС, трагедия произошла позже — 4 мая, в районе водопада Горельник. Этот случай не связан с камнепадом, который случился двумя днями ранее — тогда, по официальным данным, никто не пострадал.

«4 мая на высоте 2,5 тысячи метров в районе водопада ущелья Горельник спасатели совместно с медиками и кинологами обнаружили тело девушки без признаков жизни. Тело было передано сотрудникам полиции», — сообщили в ведомстве.

Официальная причина гибели пока не уточняется. При этом в соцсетях очевидцы сообщают, что на девушку якобы упал камень, который невозможно было сдвинуть вручную.

По данным спасателей, с начала года в горах Алматы было проведено более 80 спасательных операций. Более 100 туристов были найдены и спасены, в том числе 20 детей.