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Под Ростовом из-за инкубатора случился пожар в частном доме

Под Ростовом электроприбор едва не стоит женщине жизни.

Источник: Комсомольская правда

Инкубатор для яиц стал причиной пожара в частном доме, расположенном в поселке Божковка Красносулинского района. Электроприбор вдруг резко вспыхнул.

К счастью, хозяйка, которая в тот момент была дома, успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. Огонь, охвативший площадь в шесть квадратных метров, был ликвидирован четырьмя сотрудниками МЧС. На месте также работала одна автоцистерна.

— Оставлять включенные электроприборы без присмотра крайне опасно. Важно следить за состоянием электрооборудования и не забывать о покупке огнетушителя, который может стать надежным помощником в ликвидации возгорания на начальной стадии. Будьте внимательны и осторожны, ведь безопасность в ваших руках, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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