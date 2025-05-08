Под Ростовом из-за инкубатора случился пожар в частном доме

— Оставлять включенные электроприборы без присмотра крайне опасно. Важно следить за состоянием электрооборудования и не забывать о покупке огнетушителя, который может стать надежным помощником в ликвидации возгорания на начальной стадии. Будьте внимательны и осторожны, ведь безопасность в ваших руках, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.