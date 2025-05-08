Под Ростовом из-за инкубатора случился пожар в частном доме

Инкубатор для яиц стал причиной пожара в частном доме, расположенном в поселке Божковка Красносулинского района. Электроприбор вдруг резко вспыхнул.
К счастью, хозяйка, которая в тот момент была дома, успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. Огонь, охвативший площадь в шесть квадратных метров, был ликвидирован четырьмя сотрудниками МЧС. На месте также работала одна автоцистерна.
— Оставлять включенные электроприборы без присмотра крайне опасно. Важно следить за состоянием электрооборудования и не забывать о покупке огнетушителя, который может стать надежным помощником в ликвидации возгорания на начальной стадии. Будьте внимательны и осторожны, ведь безопасность в ваших руках, — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Жителей Ростовской области предупредили о магнитных бурях на майских праздниках.