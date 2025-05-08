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Мошенники снова атакуют: узбекистанцев пугают фейковыми кредитами от имени Центробанка

Vaib.uz (Узбекистан. 8 мая). В Узбекистане фиксируется новая волна интернет-мошенничества: злоумышленники массово рассылают жителям страны сообщения в Telegram, выдавая себя за сотрудников Центрального банка.

Источник: Vaib.Uz

Они используют фальшивые аккаунты с символикой ЦБ, прикрепляют поддельные удостоверения и документы, и под видом сотрудников «службы безопасности» убеждают граждан, что на них якобы оформлены крупные кредиты.

Цель проста — ввести человека в панику и заставить установить вредоносное приложение или оформить реальный онлайн-кредит, деньги от которого затем «испаряются» вместе с мошенниками.

Сценарий обмана выглядит так:

1. Человеку приходит сообщение от «ЦБ», в котором утверждается, что его имя фигурирует в деле о незаконном кредите.

2. Далее предлагается «отменить кредит» или «перевести деньги на безопасный счёт».

3. Злоумышленники просят установить вредоносную программу (в формате APK) или подать заявку на кредит в банковском приложении — якобы для защиты.

4. После этого человек теряет как свои деньги, так и кредитные средства, оформленные на его имя.

Центральный банк официально предупреждает: ЦБ не предоставляет кредиты физическим лицам. Он не занимается оказанием финансовых услуг населению, и сотрудники банка никогда не пишут в мессенджерах гражданам для «проверки» или «аннулирования кредитов».

Если вы получили подобное сообщение — не вступайте в переписку. Немедленно заблокируйте аккаунт и ни в коем случае не устанавливайте APK-файлы, присланные незнакомцами.

При малейшем подозрении обращайтесь в службу кибербезопасности МВД или в отделение своего банка. Помните: безопасность ваших денег — в ваших руках. Мошенники рассчитывают на страх и растерянность. Не дайте им шанса.