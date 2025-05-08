Два человека попали в больницу после жесткого ДТП Audi с машиной такси в Минске

В ГАИ отмечают, что из-за удара автомобиль такси выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Что касается Audi, то авто оказалось на встречной полосе. Сообщается, что 51-летний водитель Volkswagen и пассажир, находивший в автомобиле Audi, были доставлены в больницу для обследования.