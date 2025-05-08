Два человека попали в больницу после жесткого ДТП Audi с машиной такси в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 7 мая примерно в 22.50 43-летний водитель автомобиля Audi ехал по улице Ленина. Он продолжил движение через перекресток с местным проездом, который соединяет улицы Ленина и Октябрьскую, на красный свет и врезался в автомобиль Volkswagen. Водитель указанного авто начинал движение на зеленый свет через названный перекресток.
В Минске Audi врезалась в машину такси, два человека попали в больницу. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ отмечают, что из-за удара автомобиль такси выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Что касается Audi, то авто оказалось на встречной полосе. Сообщается, что 51-летний водитель Volkswagen и пассажир, находивший в автомобиле Audi, были доставлены в больницу для обследования.
Ранее мы писали, что МВД Беларуси предлагает увеличить количество часов обучения навыкам вождения с 50 до 70.
Кстати, в Беларуси продажи новых автомобилей упали на 9,9% в апреле 2025.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.