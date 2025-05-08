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Два человека попали в больницу после жесткого ДТП Audi с машиной такси в Минске

В Минске Audi врезалась в машину такси, два человека попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Два человека попали в больницу после жесткого ДТП Audi с машиной такси в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 7 мая примерно в 22.50 43-летний водитель автомобиля Audi ехал по улице Ленина. Он продолжил движение через перекресток с местным проездом, который соединяет улицы Ленина и Октябрьскую, на красный свет и врезался в автомобиль Volkswagen. Водитель указанного авто начинал движение на зеленый свет через названный перекресток.

В Минске Audi врезалась в машину такси, два человека попали в больницу. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ отмечают, что из-за удара автомобиль такси выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. Что касается Audi, то авто оказалось на встречной полосе. Сообщается, что 51-летний водитель Volkswagen и пассажир, находивший в автомобиле Audi, были доставлены в больницу для обследования.

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