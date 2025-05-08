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Не наезд: тело мужчины под поездом в Алматинской области оказалось подложенным

КТЖ: мужчину подложили на пути уже мертвым, чтобы скрыть преступление.

Источник: Zakon.kz

АО «НК “ҚТЖ” сообщило детали происшествия, произошедшего 7 мая на перегоне Кайрат — Байсерке (участок Сарыозек — Алматы), когда машинист грузового поезда экстренно затормозил, заметив на путях тело мужчины без признаков жизни, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК “ҚТЖ”, предварительное расследование не подтвердило версию о наезде поезда. На месте происшествия были обнаружены следы крови, ведущие в сторону откоса, что может указывать на попытку скрыть следы преступления.

По предварительной информации, тело мужчины могли намеренно перенести на рельсы уже после наступления смерти. Акт осмотра места происшествия составлен совместно с полицией, проводится расследование.

АО «НК “ҚТЖ” напоминает о недопустимости нахождения посторонних лиц в зоне железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд совершил экстренное торможение из-за постороннего на путях.